Сім’я Брітні Спірс переживає за здоров’я поп-зірки. Близькі побоюються, що в артстки є наркотична залежність, через яку вона може померти.

У цьому її підозрює колишній чоловік Кевін Федерлайн і батько Джеймі Спірс, у яких з артисткою далеко не найкращі стосунки.

– Я боюся, що вона вживає метамфетамін – молюся, щоб про це дізналося суспільство і вона прийшла до тями, – сказав Федерлайн, який виховує двох спільних із Брітні дітей.

Джеймі Спірс бачить трагічний кінець для своєї доньки й порівняв її зі співачкою Еммі Вайнхаус, яка померла від алкогольного отруєння у 27 років.

– Порівняйте її самопочуття тоді й те, що вона робить зараз, – натякнув 70-річний Джеймі на помилку, коли його позбавили опіки над донькою.

Сама Брітні поки що ніяк не відреагувала на заяви своїх близьких.

Утім, конфлікти з сім’єю не вщухають – у травні стало відомо, що Спірс не бачилася зі своїми дітьми понад рік. Усе через сварку, коли сини її публічно розкритикували за погане материнство. Тепер Брітні затамувала образу, і заявила, що після повноліття синів вона не платитиме аліменти колишньому чоловікові.