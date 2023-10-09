Співачка Наталія Могилевська згадала, як просила Ніну Матвієнко, щоб її оглянули лікарі.

В Instagram Наталія показала їхні останні спільні кадри, зазначивши, що Ніна Митрофанівна для їхньої родини — дуже близька людина. Могилевська розповіла, що ще її дідусь навчав артистку в університеті ім. Т. Шевченка української мови в радянські часи.

Могилевська каже, що на останній зустрічі просила Ніну Матвієнко звернутися до лікарів.

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– Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилася. Я хочу подякувати вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності ви могли подарувати Україні таке красиве і ніжне обличчя через ваші пісні. Легенда української сцени! Завжди жива, завжди прекрасна, – написала під фото Наталія.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо, що Ніна Матвієнко померла. Артистці було 75 років, причина смерті невідома.

Ця новина стала несподіваною для всіх українців.