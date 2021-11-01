У стилі Княгині Ольги: Ратаковскі вийшла у світ у сукні від українського бренду

Американська топ-модель Емілі Ратаковскі вишла у світ у сукні від українського бренду. Модель, яка лише нещодавно вперше стала мамою, прийшла на вечірку журналу W The Originals Issue у Нью-Йорку (США).

Для заходу Емілі Ратаковскі обрала білу сукню від українського бренду Bevza. Свій образ модель доповнила чорною сумкою Jacquemus та чоботами Gia Borghini.

Біла міді-сукня з рукавами виготовлена ​​зі 100% бавовни. Прикраса сукні – об’ємні рукава, при створенні яких дизайнерка надихалася традиційним плащем Княгині Ольги. Сукню вперше представили у колекції Світлани Бевзи сезону осінь-2021.

На сайті Bevza сукня представлена ​​у двох розмірах X та М. Коштує вбрання $390 (10 257 грн).

Вечірку також відвідали Ешлі Олсен, Анна Вінтур та Карлі Клос. Емілі Ратаковськи супроводжував її чоловік – Себастьян Бір-Макклард.

Bevza – український бренд одягу, взуття та аксесуарів заснований Світланою Бевзою у 2006 році. У 2013 та 2019 роках Світлана перемогла в номінації Найкращий дизайнер жіночого одягу премії Best Fashion Awards. Також вона презентувала свої колекції у Нью-Йорку.

До речі, Емілі Ратаковскі не вперше обирає для виходу у світ сукні від бренду Bevza. У травні 2019 року зірка Гри престолів Софі Тернер одягла один з білих комбінезонів Bevza, щоб вийти заміж за Джо Джонаса в маленькій білій весільній каплиці в Лас-Вегасі.

Також в одязі від українського бренду Bevza на людях з’являлися Дакота Джонсон, Белла та Джіджі Хадід.