Артист Андрій Данилко розповів про розмову зі співачкою Софією Ротару під час повномасштабної війни і висловився про її позицію.

Данилко про мовчання Ротару

Артист пригадав, як йому зателефонувала Ротару в новорічну ніч із 2022-го на 2023 рік. Каже, тоді його це здивувало, адже такого раніше не було, але розмова вийшла милою. Про це він розповів в інтерв’ю І грянув Грем.

– Коли Новий рік і було бомбардування, це у 2022 році – з 22-го на 23-й, вона мені зателефонувала. Ніколи не дзвонила. І ми так із нею мило поговорили, якось так по-людськи. Вона каже: – Ми спустилися в підземну парковку. І вона в такому якомусь настрої жахливому, – поділився Андрій.

Та розмова була останньою. Зараз, каже, періодично висилає їй якісь картинки для розрядки. Судити за мовчання Ротару Андрій не збирається, зазначаючи, що всі ми різні.

Зараз дивляться

– Люди всі різні. Люди дуже дорослі. Люди можуть погано почуватися, можуть не знати, що сказати. Я тут не суддя, – наголосив Данилко.

До слова, Софія Ротару справді мовчить про війну, проте свою позицію все ж окреслила. В Instagram артистка регулярно реагує на звірства Росії в Україні, публікуючи відповідні картинки і фото.