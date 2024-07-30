Артист Андрей Данилко рассказал о разговоре с певицей Софией Ротару во время полномасштабной войны и высказался о ее позиции.

Данилко о молчании Ротару

Артист вспомнил, как ему позвонила Ротару в новогоднюю ночь с 2022-го на 2023 год. Говорит, тогда его это удивило, ведь такого ранее не было, но разговор вышел милым. Об этом он рассказал в интервью И грянул Грэм.

— Когда Новый год и была бомбежка, это в 2022 году – с 22-го на 23-й, она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: — Мы спустились в подземную парковку. И она в таком каком-то настроении ужасном, — поделился Андрей.

Тот разговор был последним. Сейчас, говорит, периодически высылает ей какие-то картинки для разрядки. Судить за молчание Ротару Андрей не собирается, отмечая, что все мы разные.

Сейчас смотрят

— Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо себя чувствовать, могут не знать, что сказать. Я тут не судья, — подчеркнул Данилко.

К слову, София Ротару действительно молчит о войне, однако свою позицию все же очертила. В Instagram артистка регулярно реагирует на зверства России в Украине, публикуя соответствующие картинки и фото.