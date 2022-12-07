Экс-участник группы Тартак и воин ВСУ Александр Положинский признался, убивал ли он российских оккупантов. Артист отметил, что не считает себя героем.

В Instagram Александр поделился новым фото из боевой позиции, отметив, что выглядит он не слишком бравым воином.

— Уже больше, чем пол года, как я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное чувство – быть частью славной семьи крутых девушек и парней, — подчеркнул Положинский.

Напомним, артист подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ еще до начала полномасштабной войны.

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Еще в августе Положинский рассказывал, чему научился в ВСУ за то время, которое на тот момент там был — три месяца. Тогда музыкант сказал, что начал стрелять лучше и побывал фактически в полуокружении.