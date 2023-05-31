Акторка театру і кіно Ірма Вітовська розповіла, що думає про позицію свого колеги Дмитра Лалєнкова із ситкому Леся+Рома.

Каже, після закінчення проєкту кожен із них пішов своєю дорогою, тож зараз їхні стосунки зводяться до привітань на свята. Зазначає, у Дмитра є своя філософія і світогляд.

– Він не ворог України в жодному разі. У нього ось такий погляд на релігію. Ми з ним не близькі. Але я хочу зберегти наші стосунки добрими й теплими. Я не маю права його перевиховувати, я не буду цього робити. Людина вже в тому віці, коли вона визначилася. І якщо всі можливості та пропозиції знайти альтернативне джерело інформації досі не знайдені, то тут уже, – сказала Ірма.

Додає, знає, що на початку повномасштабного вторгнення Лалєнков допомагав вивозити людей. Також каже, що в нього є проблеми зі здоров’ям.

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, Дмитро опублікував у своєму Instagram фотографію з нашим прапором і прапором країни-агресора. Однак зараз цієї публікації в його акаунті немає.

Сам Дмитро родом із Донбасу й підтримує свою рідну країну, висвітлюючи наслідки після приходу російських окупантів.