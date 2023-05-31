Актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, что думает о позиции своего коллеги Дмитрия Лаленкова из ситкома Леся+Рома.

Говорит, после окончания проекта каждый из них пошел своей дорогой, и сейчас их взаимоотношения сводятся к поздравлениям на праздники. Отмечает, у Дмитрия есть своя философия и мировоззрение.

— Он не враг Украины ни в коем случае. У него вот такой взгляд на религию. Мы с ним не близки. Но я хочу сохранить наши отношения добрыми и теплыми. Я не имею права его перевоспитывать, я не буду этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он определился. И если все возможности и предложения найти альтернативный источник информации до сих пор не найдены, то тут уже, — сказала Ирма.

Добавляет, знает, что в начале полномасштабного вторжения Лаленков помогал вывозить людей. Также говорит, что у него есть проблемы со здоровьем.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Дмитрий опубликовал в своем Instagram фотографию с нашим флагом и флагом страны-агрессора. Однако сейчас данной публикации в его аккаунте нет.

Сам Дмитрий родом из Донбасса и поддерживает свою родную страну, освещая последствия после прихода российских оккупантов.