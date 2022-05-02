На 68-й день повномасштабної війни блогерка Софія Стужук визнала, що Росія напала на Україну.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона виправдалася за замовчування війни, а також пообіцяла висвітлювати події на Батьківщині.

– Росія напала на Україну. Вже більш ніж два місяці йде війна, обстрілюють і бомблять мирні міста, гинуть мирні жителі. Розбомбили мій рідний Харків, у Києві також досі обстріли, – сказала Стужук.

Блогерка зізналася, що 24-го лютого, в перший день війни, вона разом з дітьми виїхала до коханого в Ригу. Вся дорога у неї зайняла близько чотирьох діб.

За словами Стужук, після переїзду її сторінку в Instagram заблокували, тому вона не могла повноцінно висловитися щодо війни. До того ж вона перебувала в “жахливому психологічному стані” і досі страждає від панічних атак.

– Мене ледь не записали в зрадники Батьківщини. Я не мовчала, поки була така можливість. Потім цю можливість закрили, мені заблокували сторінку. Мені не було де розповідати щось, поки я ще була в досить адекватному стані. Я люблю свою країну. Я українка, мої діти українці, і я щиро хвилююся через те, що відбувається в моїй країні. І все одно буду висвітлювати, але без екстремізму, без цієї шаленої ненависті, просто показуючи, що війна дійсно є, – додала Стужук.

Зазначимо, що раніше блогерка не критикувала ворожі дії Володимира Путіна і не говорила прямо, що Росія напала на Україну.

Через це ім’я Софії Стужук з’явилося на сайті із переліком зірок, які не висловилися проти війни в нашій країні або підтримали політику Росії. У списку можна побачити й деяких українських селебриті, які живуть та будують кар’єру в РФ – Ані Лорак, Джиган, Анна Сєдокова, Artik, Maruv, Регіна Тодоренко та інші.