Українська блогерка Софія Стужук назвала себе “росіянкою” під час відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому показала свою подругу Наталю під час шопінгу в торговому центрі.

– Обережно, росіяни в Дубаї, – підписала короткий ролик Софія.

Незабаром блогерка видалила скандальну сторіз зі свого акаунту, проте користувачам мережі вдалося її зберегти. Цю ситуацію Софія не коментувала.

Ба більше, інцидент трапився в День єднання – нове державне свято, яке започаткував президент Володимир Зеленський. В цю дату заведено підтримувати Україну, вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.

Нагадаємо, що Софія Стужук родом із Севастополя, але зараз вона разом із дітьми мешкає у Києві. До столиці переїхала після окупації півострова Крима Росією.

Нещодавно Софія Стужук розсекретила свій заробіток. Жінка зізналася, щомісяця її дохід нестабільний, тому може варіюватисяміж $20 тис. і $200 тис.

За словами Софії, у неї є кілька джерел прибутку – блог, інвестиції, бізнеси (одяг, косметика) і багаторівневий маркетинг. Її заробіток напряму залежить від докладених зусиль.

За сім років блогерства Стужук заробила на двоповерховий будинок, авто Jaguar і Mercedes-Benz, який подарувала мамі. Крім цього, жінка отримала автомобіль Toyota від компанії із софтмаркетингу.