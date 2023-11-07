Український артист Melovin розповів, скільки коштує його одяг. Він став героєм ролика львівського блогера Ніколаса Карми, який запитує перехожих про вартість їхньго образу.

Скільки коштує одяг Melovin

Melovin вийшов на прогулянку Львовом у чорній майці, джинсах палаццо та пальто. Його образ доповнили черевики на масивній підошві та аксесуари.

– Я у тому, в чому мати народила. Цьому пальто 5 років – 2 тис. грн. Я люблю масмаркет, я люблю секонд. Це (майка – Ред. ) – український бренд з нормальною помірною ціною, не більше 2 тис. грн. Джинси – 2,5 тис. грн. Взуття – 1,5 тис. грн, – розповів виконавець.

Артист розповів, що купив взуття, коли був напідпитку, тому помилився з розміром. Але зараз черевики стали йому зручними.

Зараз дивляться

За словами Melovin, він вже 200 днів не вживає алкоголь і радить не робити цього іншим. Блогер Ніколас Карма своєю чергою зізнався, що не п’є вже понад 10 років.

Нещодавно про вартість свого образу розповіла Тіна Кароль. Співачка вигуляла у Львові темно-сині лосини за 1 тис грн. та сірий лонгслів від Skims теж за тисячу.

Крім цього, зірка похвалилась кросівками Adidas вартістю до 3 тис. грн і рюкзаком м’ятного кольору від бренду Hunter за €200.

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Фото: Melovin