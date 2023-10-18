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Персони

Melovin відверто розповів про боротьбу з алкозалежністю

18 Жовтня 2023, 13:56
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Melovin Меловін

Співак Melovin вже 121 день обходиться без алкоголю. Таку аскезу виконавець прийняв, аби побороти власну залежність. Адже протягом певного часу міцні напої були невідʼємною складовою його життя.

– Я, напевно, міг би назвати себе алкоголіком в той час, – відверто визнав артист в інтервʼю Люкс ФМ.

Melovin розповів, що вживав джин, віскі та ром, змішуючи їх із соками та солодкими газованими напоями. Врешті, 26-річний співак зрозумів, що настав час спинитися.

– Це не додає тобі здоровʼя плюс ментальність. Мені здається, жити без алкоголю набагато ефективніше і цікавіше. Коли ти пам’ятаєш кожен свій момент, кожен день – це клас, – поділився виконавець.

Також Melovin відзначив згубний вплив міцних напоїв під час війни. На його думку, алкоголь не допомагає розслабитися, а здатен увігнати у ще більший розпач.

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Нагадаємо, про боротьбу із залежністю від спиртного розповів і колишній чоловік Памели Андерсон, музикант Томмі Лі. За власним зізнанням артиста, по молодості він випивав сім літрів горілки щодня.

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Фото: Melovin

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Melovin Алкоголь
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