Співак Melovin вже 121 день обходиться без алкоголю. Таку аскезу виконавець прийняв, аби побороти власну залежність. Адже протягом певного часу міцні напої були невідʼємною складовою його життя.

– Я, напевно, міг би назвати себе алкоголіком в той час, – відверто визнав артист в інтервʼю Люкс ФМ.

Melovin розповів, що вживав джин, віскі та ром, змішуючи їх із соками та солодкими газованими напоями. Врешті, 26-річний співак зрозумів, що настав час спинитися.

– Це не додає тобі здоровʼя плюс ментальність. Мені здається, жити без алкоголю набагато ефективніше і цікавіше. Коли ти пам’ятаєш кожен свій момент, кожен день – це клас, – поділився виконавець.

Також Melovin відзначив згубний вплив міцних напоїв під час війни. На його думку, алкоголь не допомагає розслабитися, а здатен увігнати у ще більший розпач.

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Нагадаємо, про боротьбу із залежністю від спиртного розповів і колишній чоловік Памели Андерсон, музикант Томмі Лі. За власним зізнанням артиста, по молодості він випивав сім літрів горілки щодня.

Фото: Melovin