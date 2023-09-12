Певица Джамала показала архивное видео, на котором ей 17 лет. Уже тогда она пела, а потому решила вдохновить роликом тех, у кого опускаются руки, и мотивировать их следовать за мечтой.

По словам артистки, ролик многое рассказывает о ней. На нем она еще без музыкального образования, но уже поет в сопровождении оркестра народных инструментов.

Говорит, на эту сцену она попала благодаря своей сестре Эвелине, которая училась в то время на втором курсе консерватории по классу домры. Именно она рассказала дирижеру о Джамале и о том, что она очень классно поет современную музыку.

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— Когда я вышла на сцену к профессорам и студентам Национальной академии, было ли мне страшно? Я чуть не умерла. То, что я надела настоящий аутентичный костюм, и то, что меня поддерживал целый оркестр и дирижер, так вдохновило меня, что в следующем же году я не удержалась, и после третьего курса училища решила поступать в консерваторию, как бы это вызывающе не звучало для музучилища, — рассказала Джамала.

Добавляет, если у вас есть мечта, то перед ней ничто не должно останавливать.

Поклонники оценили архивное видео исполнительницы, отметив, что уже тогда у нее был прекрасный голос.