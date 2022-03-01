Українська співачка Наталія Могилевська звернулася до білорусів та росіян за допомогою відео в Instagram. Зірка опублікувала ролики, де розповіла, що насправді відбувається в Україні. На відео також зображені бойові дії та трупи окупантів.

– Я хочу звернутися до білорусів, перш ніж ви відправите сюди воювати у цій загарбницькій війні своїх синів. Я хочу, щоб ви почули, що насправді відбувається в Україні. Ви, Росія, мої рідні, родичі, з якими я говорила вчора, які нічого не знають, ви нічого не знаєте про те, що відбувається в Україні. Тому що вісім років вам кажуть якусь постійну неправду, а зараз взагалі вся інформація прихована, зокрма про загибель ваших пацанів, ваших дітей. Хто їх ховатиме? Вони вулицями, просто вулицями лежать на українській землі. Весь Проспект Перемоги у трупах російських солдатів, – звернулася до всіх Могилевська.

Також співачка розповіла, що в Україні почали бомбити десятки міст – не лише військову інфраструктуру, а й житлові будинки, кінотеатри та вулиці, де гинуть безневинні люди та діти. Маленькі міста навколо них залишилися без води та їжі — надати їм необхідну провізію для виживання неможливо.

У сторіз Могилевська звернулася до “адекватних” росіян із проханням поширити її відео, щоб якнайбільше людей дізналося правду.