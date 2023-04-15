Я – грайлива кішечка: Оля Жуковцова розкрила секрет молодості

Зірку серіалу Молода Ольгу Жуковцову нерідко сприймають за 26-річну. Акторка не приховує, що часто отримує компліменти, однак весь секрет її молодого вигляду насправді в генетиці.

Мені дуже часто пишуть і кажуть компліменти щодо того, що я виглядаю молодше за свій вік. Але чим далі, тим менше засипають такими приємними словами (сміється). Думаю, за молодий вигляд я завдячую генетиці. Та й поводжуся грайливою і юною. Адже юність – це сила, енергія та готовність до змін. І я саме така!

– Але коли дуже багато працюю і проводжу в напрузі тижні або місяці, то маю гірший вигляд. Я втомлююся. Тому намагаюся планувати день так, щоб мати час на відпочинок, зустрічі, сон, спорт і спілкування з коханими та близькими, – каже Ольга Жуковцова.

Сюжет серіалу Молода, який Новий канал встиг відзняти до повномасштабної війни, розгортається навколо 40-річної Ольги. Жінка намагається перезапустити кар’єру і вирішує “скинути” 14 років. Жуковцова зізналася, що під час зйомок було вкрай важко стримувати себе в емоціях.

– Я дуже яскраво на все реагую. І цим не схожа на свою героїню Олю. Вона – жіночка з досвідом і дорослим емоційним інтелектом. А я – грайлива кішечка (усміхається). Люблю повеселитися, пожартувати. Тому доводилося стримувати себе, – каже вона.