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Я екстраверт, морально складно: Педан про бажання служити в ЗСУ та похід у військкомат

9 Серпня 2022, 13:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Я екстраверт, морально складно: Педан про бажання служити в ЗСУ та похід у військкомат

Телеведучий Олександр Педан розповів, в яких військах ЗСУ хотів би служити і чому йому досі не прийшла повістка.

Шоумен зазначив, якби служив – то в артилерії. Таке бажання він пояснив тим, що в піхоті зараз найважче.

– Хлопці та дівчата сидять в окопах і як би вони не хотіли, стріляти в орків не можуть, бо відстань не дозволяє. По них орки пускають мінами, бомбами, касетами, а якщо вони звідти підуть, туди прийдуть орки… Я екстраверт, там мені буде складно морально, артилерія ж працює швидко, – сказав Педан.

Олександр додав, що був у ракетників і побачив, що хлопці бережуть себе.

Зараз дивляться

– Вони переживають, оскільки їх відстежують, там прилітає, вони мають швидко пересуватися. Відстрілялися – переїхали. Весь світ зараз пишається нашою артилерією та й взагалі нашими військовими, – наголосив ведучий.

Каже, був у військкоматі та записувався в ТРО.

– Я перебуваю на тимчасовому обліку в Хмельницькому. Вони мені одразу сказали, що я не офіцер запасу, я не маю досвіду і навіть військової кафедри. Кажуть: – Ти нам тут водієм чи окопи копати, зараз багато робиш і це важливіше. Якщо потрібно буде, є контакти, ти перебуваєш на місці, і ми тебе знайдемо, – сказав Олександр.

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Фото: Олександр Педан

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні ЗСУ Олександр Педан
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