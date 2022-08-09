Телеведучий Олександр Педан розповів, в яких військах ЗСУ хотів би служити і чому йому досі не прийшла повістка.

Шоумен зазначив, якби служив – то в артилерії. Таке бажання він пояснив тим, що в піхоті зараз найважче.

– Хлопці та дівчата сидять в окопах і як би вони не хотіли, стріляти в орків не можуть, бо відстань не дозволяє. По них орки пускають мінами, бомбами, касетами, а якщо вони звідти підуть, туди прийдуть орки… Я екстраверт, там мені буде складно морально, артилерія ж працює швидко, – сказав Педан.

Олександр додав, що був у ракетників і побачив, що хлопці бережуть себе.

Зараз дивляться

– Вони переживають, оскільки їх відстежують, там прилітає, вони мають швидко пересуватися. Відстрілялися – переїхали. Весь світ зараз пишається нашою артилерією та й взагалі нашими військовими, – наголосив ведучий.

Каже, був у військкоматі та записувався в ТРО.

– Я перебуваю на тимчасовому обліку в Хмельницькому. Вони мені одразу сказали, що я не офіцер запасу, я не маю досвіду і навіть військової кафедри. Кажуть: – Ти нам тут водієм чи окопи копати, зараз багато робиш і це важливіше. Якщо потрібно буде, є контакти, ти перебуваєш на місці, і ми тебе знайдемо, – сказав Олександр.

Фото: Олександр Педан