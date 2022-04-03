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Я очень скучал: Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину

3 апреля 2022, 15:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Я очень скучал: Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину
Источник: Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину. Также он сообщил, что впервые ночевал в бомбоубежище.

Война застала Эктора в Колумбии, позже он приехал в Польшу, где помогал беженцам. Сейчас кулинар решил вернутся в Украину. Его первой точкой стал Львов.

— Всем привет, друзья. Я здесь, я в Украине! Я очень скучал. Ужасные звуки сирены и взрывов — стали привычными для каждого украинца! Украина, весь мир тебя сильно любит! Я с вами! Мы победим! — сказал Хименес-Браво в Instagram-stories.

Также он обнародовал кадры с бомбоубежища, отметив, что каждый раз плачет, когда думает о том, что переживают люди в оккупированных городах.

Дальше Эктор сообщил, что отправляется в Киев, однако он продолжит помогать беженцам в Польше, несмотря на то, что вернулся в Украину.

С 24 февраля весь цивилизованный мир поддерживает Украину. За мир в нашей страны выступают и всемирно известные люди, а также оказывают благотворительную помощь.

Звезды украинского шоу-бизнеса всячески подбадривают мирных жителей и воинов ЗСУ, а некоторые стают на защиту нашей страны. Так, звезда сериала Крепостная Александр Печерица пошел в территориальную оборону Киева.

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Теги
Війна в Україні , Эктор Хименес-Браво
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