Співачка MamaRika розповіла, що її півторарічний син Давід серйозно травмувався. Він упав зі стільця і вдарився головою.

Через падіння хлопчик розбив ніс і брову.

– Давид упав зі стільця – не дитячий, а обідній дорослий. Він любить туди залазити, хоч ми забороняємо. Зробив сальто, розбив ніс та брову. Будемо їхати робити знімок, чи все нормально, чи з носом все гаразд. Я думала, я не витримаю такого стресу, – розповіла MamaRika.

Артистка зізналася, що вони з чоловіком сильно злякалися і почали швидко мазати Давідові носа. Згодом батьки вирішили відвезти хлопчика до лора.

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– Ми дуже злякалися. Думала, серце зупиниться. Як устежити за цим шилом, коли він тупо розносить весь будинок? Будемо їхати до лорf, дивитимемося носа, – зазначила артистка.

Зазначимо, вперше обличчя сина MamaRika показала в серпні 2022 року. Тоді хлопчику виповнився рік.