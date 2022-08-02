Співачка MamaRika вперше показала обличчя сина Давіда. 2 серпня хлопчику виповнився один рік.

З нагоди свята артистка вирішила показати шанувальникам, який вигляд має їхній з коміком Сергієм Середою син. Виконавиця опублікувала фото іменинника в Instagram.

Синьоокий хлопчик сидить на підвіконні. Видно, що в нього вже виросли передні зубки.

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– Сьогодні Давіду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний аккаунт в Instagram… Пацан серйозно налаштований і обіцяє крутий контент, – написала MamaRika.

Також вона прикріпила посилання на Instagram однорічного Давіда, куди попросила надсилати привітання.

Весь цей час артистка ретельно приховувала обличчя сина. Ім’я хлопчика вона повідомила лише через місяць після його народження.