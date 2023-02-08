Певица MamaRika рассказала, что ее полуторагодовалый сын Давид серьезно травмировался. Он упал со стула и ударился головой.

В следствии падения мальчишка разбил нос и бровь.

— Давид упал со стула — не детский, а обеденный взрослый. Он любит туда залезать, хоть мы запрещаем. Сделал сальто, разбил нос и бровь. Будем ехать делать снимок, все ли нормально, с носом все ли в порядке. Я думала, я не выдержу такого стресса, — рассказала MamaRika.

Артистка призналась, что они с мужем сильно испугались и стали быстро мазать Давиду нос. После родители решили отвезти мальчика к лору.

Сейчас смотрят

— Мы очень испугались. Думала, сердце остановится. Как уследить за этим шилом, когда он тупо разносит весь дом?! Будем ехать к лору, смотреть нос, — отметила артистка.

Отметим, впервые лицо сына MamaRika показала в августе 2022 года. Тогда мальчику исполнился год.