Шакіра побилася зі своєю колишньою свекрухою через спроби приховати зради Піке. Майже через рік після рішення розлучитися спливли нові подробиці цього гучного скандалу.

Як виявилося, було місце і бійці, оскільки мама Піке знала про його зради з Кларою Чіа, але приховувала це від Шакіри.

Приміром, футболіст був із коханкою в будиночку своїх батьків в Іспанії. Саме це і стало причиною переходу за межі словесної перепалки.

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За заявами The Sun, мама Піке Монсеррат Бернабеу вдарила Шакіру по обличчю на очах Жерара та їхніх спільних дітей.

Нагадаємо, що це відбулося після того, як Шакіра викрила футболіста в зраді. Вона згадувала свекруху в пісні Bzrp Music Sesion, Vol. 53, у якій висміяла Піке та його нову дівчину. У треку співачка каже, що її колишній залишив її з “його мамою як сусідкою”.

Артистка також поставила манекен відьми на своєму балконі – його видно з будинку мами Піке, який розташований навпроти.

Раніше Шакіра розповіла про труднощі після розлучення. Співачка заявила, що це був важкий період і вона виплеснула свої емоції за допомогою музики.