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Я чемпион мира, а вы никто! Жерара Пике освистали на вечеринке из-за Шакиры

31 июля 2023, 17:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Жерар Піке і Шакіра
Источник: Getty Images Depositphotos

Бывшего возлюбленного колумбийской певицы Шакиры, испанского футболиста Жерара Пике освистали на вечеринке в Мадриде. Мероприятие проходило по случаю завершения Королевской лиги, и на нем оказалось немало фанатов исполнительницы, которой спортсмен изменил.

Когда Пике вышел на сцену, чтобы произнести речь, ему не дали промолвить и слова. Толпа начала выкрикивать имя Шакиры. Он попытался успокоить присутствующих в зале, однако у него получилось лишь обидеть и унизить их.

— Ну и что? И что происходит? Я чемпион мира, а вы никто, займитесь своей жизнью, — сказал со сцены Пике вместо речи.

После была включена песня Шакиры Waka Waka, которая была официальным гимном Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

Напомним, что Шакира и Жерар Пике расстались еще летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Причиной тому стали измены футболиста.

После сразу стало известно, что у Пике уже новая возлюбленная — студентка Клара Чиа Марти. С тех пор скандалы вокруг расставания спортсмена и певицы не утихают.

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