Бывшего возлюбленного колумбийской певицы Шакиры, испанского футболиста Жерара Пике освистали на вечеринке в Мадриде. Мероприятие проходило по случаю завершения Королевской лиги, и на нем оказалось немало фанатов исполнительницы, которой спортсмен изменил.

Когда Пике вышел на сцену, чтобы произнести речь, ему не дали промолвить и слова. Толпа начала выкрикивать имя Шакиры. Он попытался успокоить присутствующих в зале, однако у него получилось лишь обидеть и унизить их.

— Ну и что? И что происходит? Я чемпион мира, а вы никто, займитесь своей жизнью, — сказал со сцены Пике вместо речи.

После была включена песня Шакиры Waka Waka, которая была официальным гимном Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!????‍????????‍???? pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica ???? (@moviriv) July 30, 2023

Напомним, что Шакира и Жерар Пике расстались еще летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Причиной тому стали измены футболиста.

После сразу стало известно, что у Пике уже новая возлюбленная — студентка Клара Чиа Марти. С тех пор скандалы вокруг расставания спортсмена и певицы не утихают.