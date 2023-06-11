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Персоны

Употребляет метамфетамин: семья Бритни Спирс заявила о зависимости певицы

11 июня 2023, 16:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Спірс
Источник: Depositphotos

Семья Бритни Спирс переживает за здоровье поп-звезды. Близкие опасаются, что у артистки есть наркотическая зависимость, из-за которой она может умереть.

В этом ее подозревает бывший муж Кевин Федерлайн и отец Джейми Спирс, у которых с артисткой далеко не лучшие отношения.

— Я боюсь, что она принимает метамфетамин — молюсь, чтобы об этом узнало общество и она очнулась, — сказал Федерлайн, который воспитывает двоих общих с Бритни детей.

Джейми Спирс видит трагический конец для своей дочери и сравнил ее с певицей Эмми Вайнхаус, которая умерла от алкогольного отравления в 27 лет.

— Сравните ее самочувствие тогда и то, что она делает сейчас, — намекнул 70- летний Джейми на ошибку, когда его лишили опеки над дочерью.

Сама Бритни пока никак не отреагировала на заявления своих близких.

Впрочем, конфликты с семьей не утихают — в мае стало известно, что Спирс не виделась со своими детьми более года. Все из-за ссоры, когда сыновья ее публично раскритиковали ее за плохое материнство. Теперь Бритни затаила обиду, и заявила, что после совершеннолетия сыновей она не будет платить алименты бывшему мужу.

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Источник
PageSix
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