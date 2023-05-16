Бритни Спирс не виделась со своими сыновьями более года с момента публичной ссоры. Похоже, певица затаила обиду на всех своих близких, кроме мужа Сэма Асгари.

— К концу лета напряжение между ними стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости, — сообщает продюсер TMZ Кэти Хейс документальном фильме о Бритни Спирс.

Инсайдер заявил, что последний раз артистка виделась с 17-летним Шоном и 16-летним Престоном в самом начале 2022 года — накануне свадьбы с Асгари. Впрочем, масла в огонь подлила публичная ссора в августе прошлого года, когда Джейден раскритиковал материнство Бритни.

— Я думаю, что маме было трудно уделять нам обоим внимание и проявлять равную любов, из-за чего мне очень плохо, — сказал тогда Джейден.

Отец мальчика Кевин Федерлайндобавил, что обнаженные фото звезды в соцсетях только усугубили ситуацию.

Сама Бритни обиделась на сыновей, над которым единоличную опеку имеет ее бывший муж. Артистка разозлилась и заявила, что после достижения 18 лет она не будет платить Кевина $40 тыс. каждый месяц. Спирс добавила, что просила их проводить больше времени вместе, но они не пошли ей на встречу.

Спустя время артистка поздравила сыновей с днем рождения и извинилась перед ними. Звезда призналась, что хочет чувствовать себя ценной.