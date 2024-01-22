Американська співачка Брітні Спірс розкрила свою нормальну вагу та розповіла про залежність від їжі. Зірка не приховує, що смачно поїсти – це її слабкість.

Брітні Спірс розкрила свою вагу та розповіла про залежність

Так, в Instagram зірка вирішила поговорити про вживання їжі, і навіть згадала, як ходила в ресторани з мамою.

– Їжа – моя слабкість, я визнаю це! Коли я раніше ходила з мамою в ресторани, вона все говорила, що я їм занадто швидко. Я пристрасний їдець! – заявила Брітні.

При цьому, у свої 42 роки співачка запевняє, що її вага зараз практично не змінюється.

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– Зазвичай моя вага становить 61 кг, і це мене влаштовує. Хочу бути 56-57 кг, – зазначила Спірс.

Однак Брітні, як і раніше, полюбляє поїсти різні десерти – попзірка зізналася, що полюбляє солодощі з Wendy’s Sunday.

Варто зазначити, що під час опіки її батька Джеймі, артистка протягом двох років не їла майже нічого, окрім курки та консервованих овочів. Також батько зірки постійно називав її жирною. Про це вона заявила в книзі Жінка в мені, яка моментально стала найпопулярнішими мемуарами серед зірок.