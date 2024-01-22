Американская певица Бритни Спирс раскрыла свой нормальный вес и рассказала о зависимости от еды. Звезда не скрывает, что вкусно поесть — это ее слабость.

Бритни Спирс раскрыла свой вес и рассказала о зависимости

Так, в Instagram звезда решила поговорить об употреблении пищи, и даже вспомнила, как ходила в рестораны с мамой.

— Еда — моя слабость, я признаю это! Когда я раньше ходила с мамой в рестораны, она все говорила, что я ем слишком быстро. Я страстный едок! — заявила Бритни.

При этом, в свои 42 года певица уверяет, что ее вес сейчас практически не меняется.

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— Обычно мой вес составляет 61 кг, и это меня устраивает. Хочу быть 56-57 кг, — отметила Спирс.

Однако Бритни по-прежнему любит поесть различные десерты — поп-звезда призналась, что любит сладости из Wendy’s Sunday.

Стоит отметить, что во время опеки ее отца Джейми, артистка в течении двух лет не ела почти ничего, кроме курицы и консервированных овощей. Также отец звезды постоянно называл ее жирной. Об этом она заявила в книге Женщина во мне, которая моментально стала самыми популярными мемуарами среди звезд.