Соліст гурту Тік Віктор Бронюк підрахував свої витрати на життя. Щомісяця йому доводиться утримувати великий будинок, родину з чотирьох людей та допомагати батькам. Блогер Слава Дьомін припустив, що на це артисту потрібно не менше $2 тис.

– Я думаю, що залежно від місяця: буває таке, що більше, буває, що менше, – зауважив Бронюк.

Співак похизувався тим, що здатен вижити, просто маючи ніж у кишені.

Як економить Віктор Бронюк

Разом з тим артист розповів про власні секрети економії. Зокрема, про перехід на електромобіль з міркувань раціональності.

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– Ми з дружиною ухвалили таке рішення – повністю перейшли на електромобілі, продавши автомобілі, які в нас були попередньо, – поділився Віктор Бронюк.

Артист зазначає, що після зміни транспорту одразу відчув економію.

Раніше солістка гурту Каzка Олександра Заріцька поділилася, скільки їй потрібно грошей на життя, та розповіла, на що відкладає.

Фото: скрин з інтервʼю на каналі Слави Дьоміна