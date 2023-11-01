Соліст гурту Тік Віктор Бронюк підрахував свої витрати на життя. Щомісяця йому доводиться утримувати великий будинок, родину з чотирьох людей та допомагати батькам. Блогер Слава Дьомін припустив, що на це артисту потрібно не менше $2 тис.
– Я думаю, що залежно від місяця: буває таке, що більше, буває, що менше, – зауважив Бронюк.
Співак похизувався тим, що здатен вижити, просто маючи ніж у кишені.
Як економить Віктор Бронюк
Разом з тим артист розповів про власні секрети економії. Зокрема, про перехід на електромобіль з міркувань раціональності.
– Ми з дружиною ухвалили таке рішення – повністю перейшли на електромобілі, продавши автомобілі, які в нас були попередньо, – поділився Віктор Бронюк.
Артист зазначає, що після зміни транспорту одразу відчув економію.
Раніше солістка гурту Каzка Олександра Заріцька поділилася, скільки їй потрібно грошей на життя, та розповіла, на що відкладає.