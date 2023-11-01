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Виживу з ножем в кишені: Віктор Бронюк підрахував витрати на життя

1 Листопада 2023, 15:46
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Віктор Бронюк про витрати

Соліст гурту Тік Віктор Бронюк підрахував свої витрати на життя. Щомісяця йому доводиться утримувати великий будинок, родину з чотирьох людей та допомагати батькам. Блогер Слава Дьомін припустив, що на це артисту потрібно не менше $2 тис.

– Я думаю, що залежно від місяця: буває таке, що більше, буває, що менше, – зауважив Бронюк.

Співак похизувався тим, що здатен вижити, просто маючи ніж у кишені.

Як економить Віктор Бронюк

Разом з тим артист розповів про власні секрети економії. Зокрема, про перехід на електромобіль з міркувань раціональності.

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– Ми з дружиною ухвалили таке рішення – повністю перейшли на електромобілі, продавши автомобілі, які в нас були попередньо, – поділився Віктор Бронюк.

Артист зазначає, що після зміни транспорту одразу відчув економію.

Раніше солістка гурту Каzка Олександра Заріцька поділилася, скільки їй потрібно грошей на життя, та розповіла, на що відкладає.

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Фото: скрин з інтервʼю на каналі Слави Дьоміна

Джерело
Слава Дьомін
Теги
Віктор Бронюк Гроші
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