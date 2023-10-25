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Не рахую гроші. Заріцька сказала, скільки витрачає на місяць

25 Жовтня 2023, 12:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Александра Зарицкая

Солістка гурту Каzка Олександра Заріцька розповіла, наскільки її заробітки впали під час війни та яка сума грошей їй потрібна на місяць.

Каже, зараз музиканти в Україні можуть заробити, але це не колосальні гроші, які заробляють західні артисти.

– Я не рахую гроші. У мене ніколи не було ось цієї лихоманки. У нас доволі лояльний лейбл, тож якщо там бачать, що є якісь проблеми з грошима, то просто дають більше, ніж потрібно. Раніше в нас було багато концертів, але я отримувала менший відсоток, зараз особливої різниці не відчуваю, оскільки отримую відсоток вищий, – поділилася Олександра.

Зізнається, наразі у коштах намагається себе обмежувати і не витрачати багато. На сім’ю у них іде $2 тис. на місяць, із них на Олександру – $1 тис.

Зараз дивляться

– Я намагаюся відкладати і витрачати більше на сім’ю, будинок, ремонт. У мене зараз сезон облагороджування, – зазначила Заріцька.

З коханим у артистки бюджет роздільний, але для спільних цілей, наприклад, на весілля, вони відкладають разом.

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Олександра Заріцька
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