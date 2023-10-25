Солістка гурту Каzка Олександра Заріцька розповіла, наскільки її заробітки впали під час війни та яка сума грошей їй потрібна на місяць.

Каже, зараз музиканти в Україні можуть заробити, але це не колосальні гроші, які заробляють західні артисти.

– Я не рахую гроші. У мене ніколи не було ось цієї лихоманки. У нас доволі лояльний лейбл, тож якщо там бачать, що є якісь проблеми з грошима, то просто дають більше, ніж потрібно. Раніше в нас було багато концертів, але я отримувала менший відсоток, зараз особливої різниці не відчуваю, оскільки отримую відсоток вищий, – поділилася Олександра.

Зізнається, наразі у коштах намагається себе обмежувати і не витрачати багато. На сім’ю у них іде $2 тис. на місяць, із них на Олександру – $1 тис.

Зараз дивляться

– Я намагаюся відкладати і витрачати більше на сім’ю, будинок, ремонт. У мене зараз сезон облагороджування, – зазначила Заріцька.

З коханим у артистки бюджет роздільний, але для спільних цілей, наприклад, на весілля, вони відкладають разом.