Модель Вікторія Маремуха розповіла про своє ставлення до грошей. Українка зізналася, що зовсім не вміє економити.

Усе через минуле Вікторії – раніше доводилося постійно стежити за своїми заощадженнями і витратами.

– Тепер я не можу економити, для мене це тригер. Мені постійно потрібно, щоб гроші витрачалися – захотіла щось, і купила це. Але це не імпульсивно, а просто тому, що я можу собі це дозволити, – зізналася Маремуха в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Модель додала, що іноді думає про те, що деякі речі дуже дорогі, але зрештою їх купує, адже має можливості та бажання.

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– У цьому плані над цим потрібно вже працювати. Навіть чоловік запитує, куди діваються сімейні гроші. При цьому, я і заробляю сама. Його гроші – це наші спільні кошти, а мій заробіток залишається у мене. Приміром, моїх коштів на проживання для себе і дитини у мене буде вистачати, – вважає Вікторія.

Раніше Маремуха розповідала про вільні стосунки у шлюбі. За її словами, це не зрада, адже під час неї люди приховують щось від свого партнера.

Фото: Вікторія Маремуха