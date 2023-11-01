Солист группы Тик Виктор Бронюк подсчитал свои расходы на жизнь. Ежемесячно ему приходится содержать большой дом, семью из четырех человек и помогать родителям. Блогер Слава Демин предположил, что на это артисту нужно не менее $2 тыс.

— Я думаю, что в зависимости от месяца: бывает такое, что больше, бывает, что меньше, — отметил Бронюк.

Певец похвалился тем, что способен выжить, просто имея нож в кармане.

Как экономит Виктор Бронюк

Вместе с тем артист рассказал о собственных секретах экономии. В частности, о переходе на электромобиль из соображений рациональности.

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— Мы с женой приняли такое решение — полностью перешли на электромобили, продав автомобили, которые у нас были предварительно, — поделился Виктор Бронюк.

Артист отмечает, что после смены транспорта сразу почувствовал экономию.

Ранее солистка группы Каzка Александра Зарицкая поделилась, сколько ей нужно денег на жизнь, и рассказала, на что откладывает.

Фото: скрин из интервью на канале Славы Демина