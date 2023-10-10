Зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек узяли іпотеку на $20 млн. Кошти потрібні на купівлю маєтку в Беверлі-Гіллз вартістю майже $61 млн.

Примітно, що повертати гроші вони планують 30 років.

Маєток площею 14 тис. кв. м вони придбали на $15 млн дешевше від початкової вартості, а угоду оформили всього за тиждень.

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Відомо, що вперше маєток виставили на продаж 2018 року – тоді ціна була близько $135 млн. У будинку є 12 спалень і 24 ванні кімнати.

У комплекті – гараж на 12 автомобілів і парковка на 80 місць. На території комплексу є спортзал, пентхаус для гостей, будинок для охорони з двома спальнями.

Відомо, що Бен і Дженніфер шукали собі житло майже рік і нарешті визначилися. Примітно, що угоду було оформлено через трастовий фонд, щоб отримати податкову вигоду.

Нагадаємо, що нещодавно Аффлека застукали за обіймами з колишньою дружиною. Момент зняли в машині актора, де також була і молодша дочка експари Серафіна. Як відомо, колишні кохані зберегли дружні стосунки, щоб їхні діти зростали в любові та турботі.