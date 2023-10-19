Американська співачка Шер заявила, що покине США в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню The Guardian.

– Минулого разу в мене мало не почалася виразка. Якщо його оберуть знову, хто знає, що станеться? Цього разу я виїду з країни, – заявила Шер.

Артистка давно виступає з різкою критикою Трампа, називаючи 45-го президента США “зрадником” і заявляючи, що він завдав “стільки шкоди” країні.

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У грудні 2020 року Шер сказала, що за час свого правління Трамп перетворив культуру в США на “токсичну”.

– Люди, які раніше просто не погоджувалися одне з одним, тепер стали ворогами. Мені навіть не хочеться називати його президентом, тому що він тільки й робить, що дивиться телевізор, – говорила співачка.

Шер не вперше заявляє, що втече з країни, якщо Трамп опиниться в Овальному кабінеті.

У 2016 році співачка була однією з кількох знаменитостей, які пообіцяли спакувати валізи, якщо Трамп, тоді ще кандидат у президенти від Республіканської партії, переможе на виборах у Білому домі.

Тоді Шер написала в соціальних мережах, що в разі обрання Трампа “переїде на Юпітер”.

На попередніх виборах у США Шер активно підтримувала передвиборчу кампанію Джо Байдена. Вона навіть записала пісню Happiness Is Just a Thing Called Joe для його успішної заявки в Білий дім.