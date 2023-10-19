Американская певица Шер заявила, что покинет США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом она сказала в интервью изданию The Guardian.

— В прошлый раз у меня чуть не началась язва. Если его изберут снова, кто знает, что произойдет? На этот раз я уеду из страны, — заявила Шер.

Артистка давно выступает с резкой критикой Трампа, называя 45-го президента США “предателем” и заявляя, что он нанес “столько вреда” стране.

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В декабре 2020 года Шер сказала, что за время своего правления Трамп превратил культуру в США в “токсичную”.

— Люди, которые раньше просто не соглашались друг с другом, теперь стали врагами. Мне даже не хочется называть его президентом, потому что он только и делает, что смотрит телевизор, — говорила певица.

Шер не впервые заявляет, что сбежит из страны, если Трамп окажется в Овальном кабинете.

В 2016 году певица была одной из нескольких знаменитостей, которые пообещали упаковать чемоданы, если Трамп, тогда еще кандидат в президенты от Республиканской партии, победит на выборах в Белом доме.

Тогда Шер написала в социальных сетях, что в случае избрания Трампа “переедет на Юпитер”.

На предыдущих выборах в США Шер активно поддерживала предвыборную кампанию Джо Байдена. Она даже записала песню Happiness Is Just a Thing Called Joe для его успешной заявки в Белый дом.