77-річна співачка Шер розповіла про стосунки зі своїм 37-річним коханим. Артистка зізнається, що вірить у кохання та насолоджується ним.

В інтерв’ю People Шер розповіла, як ставиться до підвищеної уваги до неї.

– В Александра діамантові зуби, татуювання, біле волосся, а ще він набагато молодший за мене і красивий. Я думаю, що цікавитися чужим особистим життям – кумедно, – зізналася артистка.

Сама Шер також розповіла, що познайомилася з хлопцем за 15 хвилин, її подружка дала йому номер мобільного співачки. Сама 77-річна зірка зізнається – це було для неї приголомшливо.

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Співачка порушила власні правила, щоб спілкуватися з хлопцем за допомогою смс, оскільки вважала його особливим. За місяці стосунків артистка може розповісти, що знайшла в чоловікові, молодшому за неї на 40 років.

– Я люблю бути з ним. Він змушує мене сміятися, і ми весело проводимо час. Я зрозуміла, що ніколи не буває занадто пізно. Але ми разом уже рік, і навіть якби це був лише рік, це було б того варте, – вважає Шер.

Утім, зараз артистку активно обговорюють не тільки за роман із молодим хлопцем. Шер звинувачують у крадіжці власного сина. На співачку вже подали до суду – це зробила дружина сина зірки.