Телеведуча Надія Матвєєва зустріла Великдень у лікарні. Із самою зіркою, на щастя, нічого не трапилося, а от її мамі зробили операцію.

Мамі Надії Матвєєвої зробили операцію

Ведуча привітала своїх підписників зі святом і розповіла, як почувається її рідна людина.

– Зі сподіванням, що після операції найважче для мами у минулому, вдячна хірургам, лікарям, медсестрам, санітаркам. Бути стійкими, щоб підтримати близьких, тих хто потребує допомоги – вимога, яка одночасно забирає сили та надає сил. Витривалості нам усім на життєвому шляху, – написала Надія Матвєєва.

Реакція мережі на новину від Надії Матвєєвої

У коментарях шанувальників зичать мамі ведучої якнайшвидшого одужання та вітають їх обох із Великоднем. Є серед повідомлень і допис від акторки Ольги Сумської.

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– Надієчко дорога, сил і Божих благословінь мамочці! – побажала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно серію фото з лікарні опублікував боксер Вʼячеслав Узєлков. На початку квітня йому зробили складну операцію на серці, зараз він поступово відновлюється.

Фото: Надія Матвєєва