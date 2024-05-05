Телеведуча Надія Матвєєва зустріла Великдень у лікарні. Із самою зіркою, на щастя, нічого не трапилося, а от її мамі зробили операцію.
Мамі Надії Матвєєвої зробили операцію
Ведуча привітала своїх підписників зі святом і розповіла, як почувається її рідна людина.
– Зі сподіванням, що після операції найважче для мами у минулому, вдячна хірургам, лікарям, медсестрам, санітаркам. Бути стійкими, щоб підтримати близьких, тих хто потребує допомоги – вимога, яка одночасно забирає сили та надає сил. Витривалості нам усім на життєвому шляху, – написала Надія Матвєєва.
Реакція мережі на новину від Надії Матвєєвої
У коментарях шанувальників зичать мамі ведучої якнайшвидшого одужання та вітають їх обох із Великоднем. Є серед повідомлень і допис від акторки Ольги Сумської.
– Надієчко дорога, сил і Божих благословінь мамочці! – побажала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно серію фото з лікарні опублікував боксер Вʼячеслав Узєлков. На початку квітня йому зробили складну операцію на серці, зараз він поступово відновлюється.
Фото: Надія Матвєєва