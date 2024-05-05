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Напередодні Великодня: Володимир Остапчук показався під крапельницею

5 Травня 2024, 13:36
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Володимир Остапчук
Джерело: Володимир Остапчук

Ведучий Володимир Остапчук напередодні Великодня опинився під крапельницею. Він розповів, що з ним сталося, та порадив усім берегти нерви.

Володимир Остапчук показався під крапельницею

У сториз шоумен опублікував фото з клініки. Остапчук уточнив, що його туди доставили на швидкій, і розкрив свій діагноз. Виявилося, що з ведучим стався нервовий зрив. Йому також зробили кілька уколів і відправили додому. Володимир Остапчук вирішив ще й трохи попостувати.

– За день до Великодня вирішив відмовитися від мʼяса. Та лише до завтра, – зазначив шоумен.

скрин Володимир Остапчук

Фото: Володимир Остапчук/Instagram

Вочевидь зараз Володимир Остапчук почувається вже краще. У Великдень, 5 травня, він опублікував сториз з церкви, куди сходив посвятити великодній кошик.

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