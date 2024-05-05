Ведучий Володимир Остапчук напередодні Великодня опинився під крапельницею. Він розповів, що з ним сталося, та порадив усім берегти нерви.

Володимир Остапчук показався під крапельницею

У сториз шоумен опублікував фото з клініки. Остапчук уточнив, що його туди доставили на швидкій, і розкрив свій діагноз. Виявилося, що з ведучим стався нервовий зрив. Йому також зробили кілька уколів і відправили додому. Володимир Остапчук вирішив ще й трохи попостувати.

– За день до Великодня вирішив відмовитися від мʼяса. Та лише до завтра, – зазначив шоумен.

Вочевидь зараз Володимир Остапчук почувається вже краще. У Великдень, 5 травня, він опублікував сториз з церкви, куди сходив посвятити великодній кошик.