Іспанці обрали пісню Zorra від дуету Nebulossa для участі у цьогорічному музичному конкурсі Євробачення. Проте композиція вже спричинила невдоволення серед феміністок та представників католицької церкви. Адже назва пісні співзвучна словам, що ображають жінок.

Скандал навколо пісні Zorra від Nebulossа

Феміністичний рух Мадрида поскаржився на пісню державним ЗМІ. Його учасниці вимагають зняти композицію з Євробачення 2024 у Мальме, адже, на їхню думку, її назва звучить образливо для жінок.

Для участі в конкурсі Іспанське національне телебачення разом з дуетом Nebulossa вирішили перекласти слово “zorra” як “лисиця”. Проте іспанці добре знають, що його також застосовують щодо працівниць секс-індустрії, та й просто коли хочуть образити жінку.

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Іспанський єпископ Хосе Ігнасіо Мунілья заявив, що пісня “принижує” жінок і є свідченням культурної кризи в Іспанії.

Що каже про пісню Zorra дует Nebulossа

Співачка Марія Бас стверджує, що пісня насправді створена на захист жінок. У тексті йдеться про те, як жінку називають “zorra”, незалежно від того, що вона робить, тож це слово використовується майже як протестне гасло.

– Я часто відчувала себе маргіналізованою та зневаженою, і це слово супроводжувало мене протягом тривалого часу, поки я не вирішила взяти себе в руки і випустити все, що тримала всередині, – розповіла Бас.

Іспанська державна телерадіокомпанія RTVE та Європейська мовна спілка, яка організовує конкурс, схвалили участь Іспанії з цією композицією. Прем’єр-міністр країни Педро Санчес, відповідаючи на запитання про пісню Zorra, заявив, що вона йому сподобалася.

На музичній платформі Spotify трек від Nebulossа став найбільш вірусною композицією в Іспанії та зайняв третє місце за прослуховуванням у світі.

Фото: скрин з виступу Nebulossa/Eurovision Song Contest