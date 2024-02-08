Європейська мовна спілка (EBU) дозволила Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2024, яке відбудеться у шведському місті Мальме. Раніше проти цього виступали артисти Фінляндії та Ісландії.

Ізраїль братиме участь у Євробаченні 2024

Гендиректор EBU Ноель Курран заявив, що ізраїльський суспільний мовник KAN виконав усі вимоги для участі в конкурсі.

За його словами, Євробачення – “це конкурс мовників, а не урядів, і ізраїльський мовник бере участь у ньому вже 50 років”. Крім того, у Спілці хочуть зберегти статус заходу як “аполітичної події, яка об’єднує публіку по всьому світу через музику”.

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Зазначимо, що Ізраїль на Євробаченні 2024 представлятиме 20-річна співачка Еден Голан, яка має суперечливу біографію.

Дівчина народилася в місті Кфар-Сава, але 13 років прожила в Москві. Сім’я Голан переїхала до РФ, коли їй було 5 років. У 2016 році вона виступала в окупованому Криму на дитячому конкурсі Нова хвиля.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Голан повернулася в Ізраїль, однак вона досі публічно не засудила війну в Україні. У 2022 році співачка випускала пісні російською мовою.

Раніше понад 1 400 фінських та ісландських артистів вимагали виключити Ізраїль з Євробачення 2024 через нібито воєнні злочини в Газі.