Музичну премію Yuna 2022 в номінації Інший формат отримала співачка Dakooka, яка практично не говорить про повномасштабну війну в Україні та дає інтерв’ю каналу зрадника Анатолія Шарія.

У репертуарі Dakooka пісні російською та англійською мовами, українською ж лише дві композиції – Запам’ятай і Не дорікай. Користувачі мережі обурені таким рішенням організаторів премії, оскільки зараз як ніколи важливо звертати увагу на такі інциденти та не заохочувати тих, хто замовчує війну.

Що відомо про Dakooka

Справжнє ім’я 28-річної співачки – Катерина Єрьоменко. Артистка народилася в Чернівцях. У 2015 році вона випустила свій перший музичний альбом. У 2017 році взяла участь в українському музичному шоу.

Зараз дивляться

На даний момент останній альбом Dakooka вийшов улітку 2021 року. Загалом у виконавиці їх шість.

Після 2014 року співачка продовжила писати пісні російською мовою, але якщо на це ще можна хоч якось заплющити очі, то на концерти в країні-агресорці – ні. Так, наприклад, у 2017 році артистка виступала в Москві. Тоді навіть був скандал і концерти Dakooka в Україні скасували на якийсь час, проте вона продовжила виступати в РФ.

Позиція Dakooka в повномасштабній війні з РФ

Якщо зайти до Instagram співачки, можна побачити пост про війну, датований 24 лютим. Вже наступного дня – 25 числа Dakooka була в Румунії.

Є пост і на 100-й день війни, проте в ньому немає конкретики. З того часу артистка мовчить про трагічні події в Україні, які відбуваються через РФ.

Окремо слід зазначити інтерв’ю Катерини для каналу російського пропогандиста Анатолія Шарія у спецпроекті Біженець. Очевидно, що доросла людина подумала, перш ніж давати таке інтерв’ю, а головне – кому.

Реакція мережі на перемогу Dakooka в номінації Інший формат

Користувачі мережі обурені рішенням організаторів премії Yuna 2022. Вони не розуміють, як перемога в одній із номінацій дісталося тому артистові, який мовчить про війну.

Господи, ви очманіли? Вона дає інтерв’ю російським пропагандистам. Їй треба заборонити в’їзд до нашої країни!

Яка Dakooka під час війни? Ви серйозно?

Що тут робить Dakooka, яка дає концерти в країні-агресорці?

Співпраця із Шарієм – це така обов’язкова умова, щоб виграти номінацію Інший формат? Тут Dakooka явно зайва.

Яка до дідька Dakooka? Це дно!

Dakooka? Ви що вже взагалі там того?

Вона жила та працювала в Росії. Як у розпал війни проросійська співачка може здобути перемогу в українській премії? Це що за Інший формат?

Виступала у РФ і мовчить про війну: українці обурені перемогою Dakooka на премії Yuna 2022 / 2 зображення

Реакція Go-A

Представники України на Євробаченні 2021 гурт Go-A теж не став мовчати. До речі, вони виграли премію Yuna 2022 у номінації Найкращий електронний хіт.

– Дуже хочеться, щоб українська національна (!) музична премія все ж таки додавала у свої номінації артистів, які не співпрацюють з державою-агресоркою і які пишуть свої пісні державною мовою. Можна нескінченно довго слухати про те, що це оцінювалися досягнення за 2021 рік, але, якщо чесно, з 2014 року було достатньо часу, щоб усвідомити, що відбувається в нашому культурному та інформаційному просторі, – написав колектив у коментарях.

Що кажуть організатори премії Yuna

Факти ICTV звернулися по коментарі до організаторів музичної премії, проте ще не отримали відповіді.

Yuna 2022

17 липня стали відомі переможці премії Yuna 2022. У рамках шоу вручено нагороди в 17 номінаціях. Змагатися могли роботи виконавців, випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

Варто зазначити, що на Yuna 2022 оголошували підсумки 2021 року, тобто – довоєнні.