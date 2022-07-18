Музыкальную премию Yuna 2022 в номинации Другой формат получила певица Dakooka, которая практически не говорит о полномасштабной войне в Украине и дает интервью каналу предателя Анатолия Шария.

В репертуаре Dakooka песни на русском и английских языках, на украинском же всего две композиции — Запам’ятай и Не дорікай. Пользователи сети возмущены таким решением организаторов премии, поскольку сейчас как никогда важно обращать внимание на такие инциденты и не поощрять тех, кто замалчивает войну.

Что известно о Dakooka

Настоящее имя 28-летней певицы — Екатерина Еременко. Артистка родилась в Черновцах. В 2015 году она выпустила свой первый музыкальный альбом. В 2017 году приняла участие в украинском музыкальном шоу.

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На данный момент последний альбом Dakooka вышел летом 2021 года. Всего у исполнительницы их шесть.

После 2014 года певица продолжила писать песни на русском языке, но если на это еще можно хоть как-то закрыть глаза, то на концерты в стране-агрессорке — нет. Так, например, в 2017 году артистка выступала в Москве. Тогда даже был скандал и концерты Dakooka в Украине отменили на время, однако она продолжила выступать в РФ.

Позиция Dakooka в полномасштабной войне с РФ

Если зайти в Instagram певицы, можно увидеть пост о войне, датированный 24 февраля. Уже на следующий день — 25 числа Dakooka была в Румынии.

Есть пост и на 100-й день войны, однако в нем нет конкретики. С тех пор артистка молчит о трагический событиях в Украине, которые происходят из-за РФ.

Отдельно следует отметить интервью Екатерины для канала российского пропогандиста Анатолия Шария в спецпроекте Беженец. Очевидно, что взрослый человек подумал, прежде чем давать такое интервью, а главное — кому.

Реакция сети на победу Dakooka в номинации Другой формат

Пользователи сети возмущены решением организаторов премии Yuna 2022. Они не понимают, как победа в одной из номинаций досталось тому артисту, который молчит о войне.

Господи, вы одурели? Она дает интервью русским пропагандистам. Ей нужно запретить въезд в нашу страну!

Какая Dakooka во время войны? Вы серьезно?

Что тут делает Dakooka, которая дает концерты в стране-агрессоре?

Сотрудничество с Шарием – это такое обязательное условие, чтобы выиграть номинацию Другой формат? Здесь Dakooka явно лишняя.

Какая к черту Dakooka? Это дно!

Dakooka? Вы что уже вообще там того?

Она жила и работала в России. Как в разгар войны пророссийская певица может одержать победу в украинской премии? Это что за Другой формат?

Выступала в РФ и молчит о войне: украинцы возмущены победой Dakooka на премии Yuna 2022 / 2 images

Реакция Go-A

Представители Украины на Евровидении 2021 группа Go-A тоже не стала молчать. К слову, они выиграли премию Yuna 2022 в номинации Лучший электронный хит.

— Очень хочется, чтобы украинская национальная (!) музыкальная премия все же добавляла в свои номинации артистов, которые не сотрудничают с государством-агрессором и которые пишут свои песни на государственном языке. Можно бесконечно долго слушать о том, что это оценивались достижения за 2021 год, но, если честно, с 2014 года было достаточно много времени, чтобы осознать, что происходит в нашем культурном и информационном пространстве, — написал коллектив в комментариях.

Что говорят организаторы премии Yuna

Факты ICTV обратились за комментариями к организаторам музыкальной премии, однако еще не получили ответ.

Yuna 2022

17 июля стали известны победители премии Yuna 2022. В рамках шоу вручены награды в 17 номинациях. Соревноваться могли работы исполнителей, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Стоит отметить, что на Yuna 2022 оглашали итоги 2021 года, то есть — довоенные.