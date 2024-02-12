Музиканти гурту The Beatles терпіти не могли відомого боксера Мухаммеда Алі. Особливо негативні почуття до спортсмена були у Джона Леннона.

Чому The Beatles ненавиділи Мухаммеда Алі

Про неприємну зустріч розповів фотограф Гаррі Бенсон, який святкує 60-річчя своїх знаменитих знімків, зроблених під час гастролей гурту.

Так, інцидент стався у США, коли музиканти вперше відвідали Америку. Тоді Бенсон взяв артистів на зустріч з Алі в Маямі 8 лютого 1964 року. У той момент Алі готувався до бою, The Beatles – до участі в шоу Еда Саллівана.

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Фотограф сподівався, що боксер вигадає щось для спільних знімків із музикантами, і був абсолютно правий.

– Алі помітив їх і сказав музикантам: Ви думаєте, що маєте гарний вигляд? Ви не такі вже й красені – ви крихітні, маленькі чоловічки. Подивіться на мене! Артистам це не сподобалося, особливо Леннону і Маккартні, – запевняє Гаррі.

Мухаммед також сказав The Beatles, що йому не особливо подобається їхній спів. На тлі цього Леннон поскаржився фотографу, що боксер виставив їх у поганому світлі.

Бенсон зазначив, що після цього випадку музиканти не розмовляли з ним три місяці.

Нагадаємо, що нещодавно картину авторства The Beatles було продано на аукціоні за $1,7 млн. Примітно, що спочатку очікувалася ціна в $400-600 тис., але за неї відбулася ціла баталія.