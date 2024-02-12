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Персоны

Выставил их дураками: стало известно, почему The Beatles ненавидели Мухаммеда Али

12 февраля 2024, 16:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
The Beatles та Мухамед Алі
Источник: Getty Images

Музыканты группы The Beatles терпеть не могли известного боксера Мухаммеда Али. Особенно негативные чувства к спортсмену были у Джона Леннона.

Почему The Beatles ненавидели Мухаммеда Али

О неприятной встрече рассказал фотограф Гарри Бенсон, который отмечает 60-летие своих знаменитых снимков, сделанных во время гастролей группы.

Так, инцидент произошел в США, когда музыканты впервые посетили Америку. Тогда Бенсон взял артистов на встречу с Али в Маями 8 февраля 1964 года. В тот момент Али отовился к бою, The Beatles — к участию в шоу Эда Салливана.

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Фотограф надеялся, что Али придумает что-то для общих снимков с музыкантами, и был абсолютно прав.

— Али заметил их и сказал музыкантам: Вы думаете, что хорошо выглядите? Вы не такие уж и красавцы — вы крошечные, маленькие человечки. Посмотрите на меня! Артистам это не понравилось, особенно Леннону и Маккартни, — уверяет Гарри.

Мухаммед также сказал The Beatles, что ему не особо нравится их пение. На фоне этого Леннон пожаловался фотографу, что боксер выставил их в плохом свете.

Бенсон отметил, что после этого случая музыканты не разговаривали с ним три месяца.

Напомним, что недавно картина авторства The Beatles была продана на аукционе за $1,7 млн. Примечательно, что изначально ожидалась цена в $400-600 тыс., но за нее состоялась целая баталия.

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Источник
PageSix
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The Beatles
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