Картина авторства The Beatles під назвою Образи жінки (Images of a Woman) пішла з молотка на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку. Саме цей твір експерти від мистецтва вважають єдиним полотном, що було створене спільно усіма учасниками легендарного гурту, або принаймні підписане усією четвіркою.

Розмір картини становить приблизно 55 на 79 см. І це порівняно невелике полотно спричинило справжній фурор серед покупців. Від старту картину оцінювали у $400-600 тис., проте остаточна ціна майже втричі перевищила верхню межу і сягнула $1,7 млн.

“Images of a Woman” (1966), painted by The Beatles in Tokyo, sells for $1.7 million at auction. https://t.co/5Kd6w2SbRo

— Artsy (@artsy) February 5, 2024