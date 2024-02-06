Картина авторства The Beatles під назвою Образи жінки (Images of a Woman) пішла з молотка на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку. Саме цей твір експерти від мистецтва вважають єдиним полотном, що було створене спільно усіма учасниками легендарного гурту, або принаймні підписане усією четвіркою.

За скільки продали картину The Beatles

Розмір картини становить приблизно 55 на 79 см. І це порівняно невелике полотно спричинило справжній фурор серед покупців. Від старту картину оцінювали у $400-600 тис., проте остаточна ціна майже втричі перевищила верхню межу і сягнула $1,7 млн.

“Images of a Woman” (1966), painted by The Beatles in Tokyo, sells for $1.7 million at auction. https://t.co/5Kd6w2SbRo — Artsy (@artsy) February 5, 2024

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– Це така рідкість – мати не музичний твір The Beatles, а фізичну реліквію, до якого доклали руку усі вони. Це памʼятна річ, що привабила багатьох колекціонерів, – пояснила остаточну вартість лота експертка Christie’s Кейсі Роджерс.

Як The Beatles писали картину

Образи жінки музиканти створили під час туру Японією у 1966 році. Їм було важко гуляти містами, де відбувалися концерти, адже бітломани не давали їм зробити й кроку. Тож Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Гаррісон та Рінго Старр довго сиділи в готелях.

Один із шанувальників у Токіо подарував їм мистецьке приладдя, вони поклали чистий аркуш паперу для малювання на стіл, і кожен почав творити у своєму кутку майбутнього спільного шедевра.

Кожен із “бітлів” проявив власну фантазію, звернувшись до різноманітних форм та кольорів. Так, фрагмент Гаррісона – більш темний та агресивний, а Старра – менший і схожий на мультиплікацію. Леннон і Маккартні працювали переважно акрилом, тоді як їхні колеги більше покладалися на акварель.

По центру, де стояла лампа, що утворила біле коло, усі учасники залишили свої автографи. Цікаво, що самі артисти ніколи не давали картині жодної офіційної назви. Найменування Образи жінки зʼявилося з кінця 1980-х років, коли японському журналісту здалося, що “він бачить жіночі геніталії у фрагменті, що малював Пол”, розповіли в аукціонному домі.