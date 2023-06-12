Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись

Блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин официально развелись. Сейчас экс-супруги ждут документы.

Об этом рассказала Даша в Instagram, общаясь с подписчиками. Так, кто-то из поклонников у нее поинтересовался — какие у них сейчас отношения с Добрыниным.

— Мы официально развелись. Ждем документы. Отношения нейтральные и родительские, – ответила Квиткова.

Также подписчики пытаются расспросить у блогера о том, как сейчас у нее обстоят дела в личной жизни. Кто-то интересуется, желает ли она вступить в брак снова, а кто-то спрашивает, занято ли ее сердце в настоящее время.

— Девочки, я знаю, как вам интересно узнать о моем личном. Но у меня был публичный опыт, и я до сих пор разгребаю его последствия… Поэтому, даже если бы я была бы влюблена и у меня был бы мужчина, то хотела бы, чтобы это осталось тем сакральным и личным до того момента, пока не буду готова рассказать, — подчеркнула Квиткова.

Говорит, сейчас еще откровенно разговаривать о личном не готова. Дорожит временем, и главное — счастлива, а сама или нет — неважно.

В январе 2023 года стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин разошлись. Такое решение экс-возлюбленные приняли вместе, однако первой на разговор вышла Даша.