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Протягнула і поїхала: Даша Квіткова подряпала чуже авто

23 Червня 2023, 13:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова подряпала чуже авто, оскільки сильно поспішала. За її словами, машина чоловіка стояла не на паркувальному місці, а на тому, де вона звикла “вирулювати”.

Спершу в Instagram-stories Даша пожартувала, що завела нові знайомства і показала контакт, підписаний як – Андрій подряпала машину. Після блогерка розповіла, що протягнула його бус і залишила свій номер для покриття збитків.

Квиткова

– Я поспішала і виїжджала з парковки, але перед виїздом час від часу стоїть машина (не на паркувальному місці, а зайцем). Я звикла там вирулювати, тут хотіла швидше і розуміючи, що не проїду, вирішила все ж таки спробувати… Вийшла, оцінила ситуацію, припаркувалася і пішла шукати листок із ручкою, – розповіла Квіткова.

Каже, за кілька годин її набрав власник авто, попросивши не нервувати. Сказав, що все добре і щоб вона завезла його машину на переклеювання плівки.

Також Квіткова зазначила, що винесла з цього урок – не варто поспішати, потрібно трохи сповільнитися, інакше це зробить саме життя.

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