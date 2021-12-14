Американський актор Кріс Нот, який грає роль Містера Біга в культовому серіалі Секс і місто, привітав із днем ​​народження українську співачку та телеведучу Олю Цибульську. Сьогодні, 14 грудня, артистці виповнилося 36 років.

В Instagram Оля опублікувала пост, в якому показала відео від Містера Біга. Чоловік назвав її суперзіркою та запросив до Нью-Йорка.

– Привіт, крихітко. Я чув, що ти готуєш кліп на пісню Prosecco. Приїжджай у Нью-Йорк. У мене є свій рок-н-рол бар, хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі обсипатимемо тебе пелюстками троянд… Хочу побажати тобі удачі. Я дуже хотів би приїхати в Україну. Якщо вийде – шукатиму твій концерт, – сказав Кріс.

Він розсипався у компліментах та сказав, що Оля одна з найкращих зірок в Україні, а наостанок привітав її з днем ​​народження.

Такий подарунок Цибульській підготувала її команда. Артистка сказала, що після цього зрозуміла – можливо все.

– Виявилося, що саунд продюсер американського лейблу, з яким ми обговорюємо співпрацю, не лише має зв’язок із моїм улюбленим серіалом, а й дружить із ним. Впізнали? Нехай ваші мрії здійснюються, – написала Оля.

Раніше Оля Цибульська розповіла про конфуз, який стався з нею під час одного з концертів. Так, під час виступу в артистки зрушив костюм, з-під якого виднілися оголені груди.

Інцидент глядачі не змогли оцінити, оскільки із зали цього не було видно.