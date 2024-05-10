Гуморист та військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий уперше вийшов на зв’язок після того, як дістав осколкове поранення голови на фронті та переніс складну операцію.

Що відомо про стан Віктора Розового

У сториз в Instagram захисник опублікував фото, на якому можна побачити шрам на голові після операції. Віктор зізнався, що на нього чекає довгий період реабілітації, однак все найстрашніше вже позаду.

– Вирулив. Ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви*обуватись, що проливав кров за цю країну, – підписав фото Віктор Розовий.

Нагадаємо, Віктор Розовий дістав осколкове поранення голови 21 березня під час завдання на фронті. Його сім’я дізналася про це наступного дня. Згодом захисник переніс складну операцію.

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За словами дружини Віктора Розового Ольги Мерзлікіної, щойно чоловікові стане краще – він вирушить відновлюватися за кордон.

Фото: Віктор Розовий