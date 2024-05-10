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Вирулив: Віктор Розовий вийшов на зв’язок після складної операції

10 Травня 2024, 14:08
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віктор Розовий

Гуморист та військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий уперше вийшов на зв’язок після того, як дістав осколкове поранення голови на фронті та переніс складну операцію.

Що відомо про стан Віктора Розового

У сториз в Instagram захисник опублікував фото, на якому можна побачити шрам на голові після операції. Віктор зізнався, що на нього чекає довгий період реабілітації, однак все найстрашніше вже позаду.

– Вирулив. Ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви*обуватись, що проливав кров за цю країну, – підписав фото Віктор Розовий.

Віктор Розовий

Фото: Віктор Розовий/Instagram

Нагадаємо, Віктор Розовий дістав осколкове поранення голови 21 березня під час завдання на фронті. Його сім’я дізналася про це наступного дня. Згодом захисник переніс складну операцію.

Зараз дивляться

За словами дружини Віктора Розового Ольги Мерзлікіної, щойно чоловікові стане краще – він вирушить відновлюватися за кордон.

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Фото: Віктор Розовий

Теги
Війна в Україні ЗСУ
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