Юморист и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый впервые вышел на связь после того, как получил осколочное ранение головы на фронте и перенес сложную операцию.

Что известно о состоянии Виктора Розового

В сториз в Instagram защитник опубликовал фото, на котором можно увидеть шрам на голове после операции. Виктор признался, что его ждет долгий период реабилитации, однако все самое страшное уже позади.

— Вырулил. Еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы*бываться, что проливал кровь за эту страну, — подписал фото Виктор Розовый.

Напомним, Виктор Розовый получил осколочное ранение головы 21 марта во время задания на фронте. Его семья узнала об этом на следующий день. Впоследствии защитник перенес сложную операцию.

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По словам жены Виктора Розового Ольги Мерзликиной, как только мужу станет лучше — он отправится восстанавливаться за границу.

Фото: Виктор Розовый