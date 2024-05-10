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Вырулил: Виктор Розовый вышел на связь после сложной операции

10 мая 2024, 14:08
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Віктор Розовий

Юморист и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый впервые вышел на связь после того, как получил осколочное ранение головы на фронте и перенес сложную операцию.

Что известно о состоянии Виктора Розового

В сториз в Instagram защитник опубликовал фото, на котором можно увидеть шрам на голове после операции. Виктор признался, что его ждет долгий период реабилитации, однако все самое страшное уже позади.

— Вырулил. Еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы*бываться, что проливал кровь за эту страну, — подписал фото Виктор Розовый.

Віктор Розовий

Фото: Віктор Розовий/Instagram

Напомним, Виктор Розовый получил осколочное ранение головы 21 марта во время задания на фронте. Его семья узнала об этом на следующий день. Впоследствии защитник перенес сложную операцию.

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По словам жены Виктора Розового Ольги Мерзликиной, как только мужу станет лучше — он отправится восстанавливаться за границу.

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Фото: Виктор Розовый

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