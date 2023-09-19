Американського актора Бена Аффлека помітили, коли він обіймався з колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер.

Експодружжя було в авто, і в якийсь момент Гарнер із заднього сидіння нахилилася до переднього, щоб обійняти Аффлека. Той у свою чергу схилив голову до плеча колишньої дружини.

У машині також була молодша донька експари Серафіна, яка сиділа поруч із батьком. Загалом у них троє спільних дітей.

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Зазначимо, колишня пара зберегла дружні батьківські стосунки, незважаючи на чутки про зради з боку Бена й азартні ігри, які, ймовірно, призвели до їхнього розлучення.

Аффлек і Гарнер одружилися в 2005 році, в 2018-му вони розлучилися. Зараз актор одружений зі співачкою Дженніфер Лопес, а Гарнер заручилася з бізнесменом Джоном Міллером.