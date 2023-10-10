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Будут выплачивать 30 лет: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на $20 млн

10 октября 2023, 19:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Аффлек
Источник: Depositphotos

Звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на $20 млн. Средства нужны на покупку особняка в Беверли-Хиллз стоимостью почти $61 млн.

Примечательно, что возвращать деньги они планируют 30 лет. 

Особняк площадью в 14 тыс. кв. м они приобрели на $15 млн дешевле от изначальной стоимости, а сделку оформили всего за неделю.

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Известно, что впервые особняк был выставлен на продажу в 2018 году — тогда цена была около $135 млн. В доме есть 12 спален и 24 ванных комнат. 

В комплекте — гараж на 12 автомобилей и парковка на 80 мест. На территории комплекса есть спортзал, пентхаус для гостей, дом для охраны с двумя спальнями.

Известно, что Бен и Дженнифер искали себе жилье почти год и наконец-то определились. Примечательно, что сделка была оформлена через трастовый фонд, чтобы получить налоговую выгоду.

Напомним, что недавно Аффлека застукали за объятиями с бывшей женой. Момент засняли в машине актера, где также была и младшая дочь экс-пары Серафина. Как известно, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения, чтобы их дети росли в любви и заботе.

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Источник
Daily Mail
Теги
Бен Аффлек Дженнифер Лопес
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